Bechtle Aktie News: Bechtle gewinnt am Mittag an Boden

So entwickelt sich Bechtle

Die Aktie von Bechtle zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Bechtle-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 36,02 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Bechtle nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:45 Uhr 0,4 Prozent auf 36,02 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Bechtle-Aktie bei 36,22 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 35,66 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 22.153 Bechtle-Aktien.

Am 08.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 42,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,88 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bechtle-Aktie. Bei 28,74 EUR fiel das Papier am 10.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 20,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,701 EUR. Im Vorjahr hatte Bechtle 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bechtle-Aktie bei 45,83 EUR.

Am 08.08.2025 hat Bechtle die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bechtle ein EPS von 0,48 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,49 Mrd. EUR – ein Plus von 0,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bechtle 1,47 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,83 EUR je Aktie belaufen.

