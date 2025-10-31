Bechtle Aktie News: Bechtle am Nachmittag tiefer

Aktienentwicklung

Die Aktie von Bechtle gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Bechtle-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 36,34 EUR ab.

Der Bechtle-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:49 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 36,34 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Bechtle-Aktie bis auf 36,10 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 36,44 EUR. Von der Bechtle-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 20.595 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 08.08.2025 auf bis zu 42,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bechtle-Aktie somit 13,68 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.01.2025 bei 28,74 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,91 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Bechtle-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,703 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bechtle-Aktie bei 45,83 EUR.

Am 08.08.2025 lud Bechtle zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,48 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,49 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,47 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Experten taxieren den Bechtle-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,83 EUR je Aktie.

