DAX24.035 -0,4%Est505.687 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,06 +0,5%Nas23.581 -1,6%Bitcoin94.995 +1,6%Euro1,1567 ±-0,0%Öl64,71 ±-0,0%Gold4.005 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Apple 865985 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Alphabet A (ex Google) A14Y6F BYD A0M4W9 Microsoft 870747 adidas A1EWWW Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas tiefer -- Asiens Börsen ungleich -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple meldet mehr Umsatz und Gewinn -- Coinbase schlägt Erwartungen -- BYD, Strategy, Netflix, Reddit im Fokus
Top News
Reddit-Aktie hebt ab: Social Media-Konzern meldet mehr Umsatz und Gewinn Reddit-Aktie hebt ab: Social Media-Konzern meldet mehr Umsatz und Gewinn
Webinar mit Ingmar Königshofen: Systematisch Trading-Chancen identifizieren - so geht es an den Märkten weiter! Webinar mit Ingmar Königshofen: Systematisch Trading-Chancen identifizieren - so geht es an den Märkten weiter!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Jetzt Gratis-Aktie sichern! Konto bei XTB eröffnen, Geld einzahlen, Aktie erhalten. Infos: aktien.xtb.com/gratis-aktie. Investments bergen Risiken.
Bechtle im Blick

Bechtle Aktie News: Bechtle verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge

31.10.25 09:22 Uhr
Bechtle Aktie News: Bechtle verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 36,52 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bechtle AG
36,46 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zum Vortag unverändert notierte die Bechtle-Aktie um 09:04 Uhr im XETRA-Handel bei 36,52 EUR. Die Bechtle-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 36,58 EUR. Die Bechtle-Aktie gab in der Spitze bis auf 36,44 EUR nach. Bei 36,44 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 977 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.08.2025 bei 42,10 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bechtle-Aktie derzeit noch 15,28 Prozent Luft nach oben. Am 10.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 28,74 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Bechtle-Aktie damit 27,07 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Bechtle-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,703 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 45,83 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Bechtle am 08.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bechtle 0,48 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Bechtle mit einem Umsatz von insgesamt 1,49 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,84 Prozent gesteigert.

Von Analysten wird erwartet, dass Bechtle im Jahr 2025 1,83 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

TecDAX-Papier Bechtle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bechtle von vor 10 Jahren eingefahren

TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bechtle von vor 5 Jahren gekostet

TecDAX-Papier Bechtle-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bechtle-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bechtle

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bechtle

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Bechtle AG

Nachrichten zu Bechtle AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Bechtle AG

DatumRatingAnalyst
29.10.2025Bechtle BuyDeutsche Bank AG
19.09.2025Bechtle BuyUBS AG
09.09.2025Bechtle BuyUBS AG
05.09.2025Bechtle BuyDeutsche Bank AG
28.08.2025Bechtle BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.10.2025Bechtle BuyDeutsche Bank AG
19.09.2025Bechtle BuyUBS AG
09.09.2025Bechtle BuyUBS AG
05.09.2025Bechtle BuyDeutsche Bank AG
28.08.2025Bechtle BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
11.08.2025Bechtle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.05.2025Bechtle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.05.2025Bechtle NeutralUBS AG
01.04.2025Bechtle NeutralUBS AG
31.03.2025Bechtle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
02.07.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital
09.05.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital
08.05.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital
08.04.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital
18.03.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bechtle AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen