Bechtle Aktie News: Bechtle verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 36,52 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Zum Vortag unverändert notierte die Bechtle-Aktie um 09:04 Uhr im XETRA-Handel bei 36,52 EUR. Die Bechtle-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 36,58 EUR. Die Bechtle-Aktie gab in der Spitze bis auf 36,44 EUR nach. Bei 36,44 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 977 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.08.2025 bei 42,10 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bechtle-Aktie derzeit noch 15,28 Prozent Luft nach oben. Am 10.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 28,74 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Bechtle-Aktie damit 27,07 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Bechtle-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,703 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 45,83 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Bechtle am 08.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bechtle 0,48 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Bechtle mit einem Umsatz von insgesamt 1,49 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,84 Prozent gesteigert.

Von Analysten wird erwartet, dass Bechtle im Jahr 2025 1,83 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

