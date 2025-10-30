DAX24.105 -0,1%Est505.689 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,10 -1,8%Nas23.958 +0,6%Bitcoin94.826 ±-0,0%Euro1,1622 +0,2%Öl64,66 -0,4%Gold4.005 +1,5%
Kursverlauf

Bechtle Aktie News: Bechtle zeigt sich am Donnerstagvormittag fester

30.10.25 09:22 Uhr
Bechtle Aktie News: Bechtle zeigt sich am Donnerstagvormittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Bechtle. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 35,80 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 35,80 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bechtle-Aktie bei 35,88 EUR. Bei 35,74 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Bechtle-Aktie belief sich zuletzt auf 6.966 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 42,10 EUR erreichte der Titel am 08.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bechtle-Aktie 17,60 Prozent zulegen. Bei 28,74 EUR fiel das Papier am 10.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 19,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Bechtle-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,703 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 45,83 EUR.

Am 08.08.2025 äußerte sich Bechtle zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Bechtle hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,48 EUR je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,49 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,47 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,83 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

