Bechtle Aktie News: Bechtle am Vormittag im Minusbereich

Die Aktie von Bechtle gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Bechtle-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 36,40 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die Bechtle-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 36,40 EUR. Die Bechtle-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 36,22 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 36,52 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 8.161 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.08.2025 bei 42,10 EUR. Gewinne von 15,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 10.01.2025 auf bis zu 28,74 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Bechtle-Aktie liegt somit 26,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Bechtle-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,703 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 45,83 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bechtle am 08.08.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Bechtle mit einem Umsatz von insgesamt 1,49 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,84 Prozent gesteigert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Bechtle-Gewinn in Höhe von 1,83 EUR je Aktie aus.

