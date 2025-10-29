Bechtle Aktie News: Bechtle verzeichnet am Mittag Verluste

Aktie im Blick

Die Aktie von Bechtle gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bechtle-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,3 Prozent auf 36,26 EUR ab.

Die Bechtle-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 36,26 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Bechtle-Aktie bei 36,10 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 36,52 EUR. Zuletzt wechselten 29.896 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (42,10 EUR) erklomm das Papier am 08.08.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bechtle-Aktie mit einem Kursplus von 16,11 Prozent wieder erreichen. Am 10.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 28,74 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,700 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,703 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 45,83 EUR je Bechtle-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bechtle am 08.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bechtle 0,48 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 1,49 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,47 Mrd. EUR umgesetzt.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bechtle einen Gewinn von 1,83 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

