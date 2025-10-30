DAX24.117 ±-0,0%Est505.689 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,75 -4,1%Nas23.683 -1,2%Bitcoin93.080 -1,9%Euro1,1564 -0,3%Öl64,88 ±-0,0%Gold4.005 +1,5%
Kursentwicklung

Bechtle Aktie News: Bechtle macht am Nachmittag Boden gut

30.10.25 16:08 Uhr
Bechtle Aktie News: Bechtle macht am Nachmittag Boden gut

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Bechtle. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,6 Prozent auf 36,56 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bechtle AG
36,64 EUR 0,90 EUR 2,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,6 Prozent auf 36,56 EUR zu. Bei 36,88 EUR markierte die Bechtle-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 35,74 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 116.590 Bechtle-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 42,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.08.2025 erreicht. Derzeit notiert die Bechtle-Aktie damit 13,16 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 10.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 28,74 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,703 EUR, nach 0,700 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 45,83 EUR je Bechtle-Aktie aus.

Am 08.08.2025 äußerte sich Bechtle zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bechtle 0,48 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,49 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bechtle einen Umsatz von 1,47 Mrd. EUR eingefahren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,83 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

