Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway verteidigt am Montagnachmittag Tendenz

DAX sackt ab -- Wall Street stabil -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu -- Netflix mit Mega-Aktiensplit -- NVIDIA, Palantir, Xpeng, Rüstungsaktien, Amazon, Geely, DroneShield, Plug Power im Fokus
Blick auf Berkshire Hathaway-Kurs

17.11.25 16:08 Uhr

17.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Berkshire Hathaway zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 764.454,60 USD bewegte sich die Berkshire Hathaway-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Berkshire Hathaway Inc. B
439,40 EUR -1,50 EUR -0,34%
Die Berkshire Hathaway-Aktie zeigte sich um 15:38 Uhr im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 764.454,60 USD an der Tafel. Die Berkshire Hathaway-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 765.742,19 USD aus. In der Spitze büßte die Berkshire Hathaway-Aktie bis auf 763.340,10 USD ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 765.110,00 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 16 Berkshire Hathaway-Aktien den Besitzer.

Am 03.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 812.855,00 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Berkshire Hathaway-Aktie derzeit noch 6,33 Prozent Luft nach oben. Bei 661.614,50 USD erreichte der Anteilsschein am 11.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 13,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Berkshire Hathaway-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Berkshire Hathaway-Aktie bei 909.218,00 USD.

Berkshire Hathaway gewährte am 01.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 21.413,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 18.272,00 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 94,97 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 93,00 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 23.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Berkshire Hathaway veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Berkshire Hathaway ein EPS in Höhe von 31.827,09 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

