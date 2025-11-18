Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Nachmittag im Aufwind

Berkshire Hathaway im Fokus

Die Aktie von Berkshire Hathaway gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Berkshire Hathaway legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 756.600,00 USD.

Die Berkshire Hathaway-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:40 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 756.600,00 USD. Zwischenzeitlich stieg die Berkshire Hathaway-Aktie sogar auf 756.610,00 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 754.999,99 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 33 Berkshire Hathaway-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (812.855,00 USD) erklomm das Papier am 03.05.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Berkshire Hathaway-Aktie derzeit noch 7,44 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.01.2025 (661.614,50 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Berkshire Hathaway-Aktie derzeit noch 12,55 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Berkshire Hathaway-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 909.218,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Berkshire Hathaway am 01.11.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 21.413,00 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 18.272,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 94,97 Mrd. USD gegenüber 93,00 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Berkshire Hathaway am 23.02.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Berkshire Hathaway-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 31.827,09 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Berkshire Hathaway-Aktie

Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu: Massive Umschichtungen im Berkshire-Depot im 3. Quartal 2025

Apple, Meta und Citigroup verfehlen die Top 10: Das sind die 30 größten Unternehmen der Welt

S&P 500-Wert Berkshire Hathaway-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Berkshire Hathaway-Investment von vor 10 Jahren eingefahren