Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway tendiert am Abend schwächer

Die Aktie von Berkshire Hathaway gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Berkshire Hathaway-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 761.120,84 USD.

Die Berkshire Hathaway-Aktie musste um 20:02 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 761.120,84 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Berkshire Hathaway-Aktie bis auf 760.365,85 USD. Bei 765.110,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Berkshire Hathaway-Aktie belief sich zuletzt auf 50 Aktien.

Am 03.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 812.855,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,80 Prozent über dem aktuellen Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 661.614,50 USD am 11.01.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 13,07 Prozent könnte die Berkshire Hathaway-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Analysten bewerten die Berkshire Hathaway-Aktie im Durchschnitt mit 909.218,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Berkshire Hathaway am 01.11.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 21.413,00 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 18.272,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 94,97 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 93,00 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 23.02.2026 terminiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Berkshire Hathaway im Jahr 2025 31.827,09 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

