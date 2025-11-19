Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Mittwochnachmittag leichter

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Berkshire Hathaway. Die Berkshire Hathaway-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 748.100,00 USD abwärts.

Die Berkshire Hathaway-Aktie notierte um 15:53 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 748.100,00 USD. In der Spitze fiel die Berkshire Hathaway-Aktie bis auf 748.100,00 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 756.199,99 USD. Von der Berkshire Hathaway-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 17 Stück gehandelt.

Am 03.05.2025 markierte das Papier bei 812.855,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Berkshire Hathaway-Aktie derzeit noch 8,66 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 661.614,50 USD am 11.01.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie 11,56 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Berkshire Hathaway-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Berkshire Hathaway-Aktie wird bei 909.218,00 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Berkshire Hathaway am 01.11.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 21.413,00 USD, nach 18.272,00 USD im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 94,97 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Berkshire Hathaway 93,00 Mrd. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Berkshire Hathaway am 23.02.2026 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Berkshire Hathaway-Aktie in Höhe von 31.827,09 USD im Jahr 2025 aus.

