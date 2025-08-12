Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Mittwochnachmittag im Plus
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 2,78 USD.
Um 15:48 Uhr ging es für das Beyond Meat-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 2,78 USD. Kurzfristig markierte die Beyond Meat-Aktie bei 2,78 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 2,73 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 43.113 Beyond Meat-Aktien.
Am 28.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,59 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Beyond Meat-Aktie somit 63,44 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.05.2025 bei 2,23 USD. Mit Abgaben von 19,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Beyond Meat ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,38 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Beyond Meat ein EPS von -0,53 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 74,96 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 19,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 93,19 Mio. USD umgesetzt worden waren.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Beyond Meat am 05.11.2025 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Beyond Meat im Jahr 2025 -1,838 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.
