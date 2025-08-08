DAX24.375 ±-0,0%ESt505.450 +0,3%Top 10 Crypto16,59 -1,2%Dow44.990 +0,2%Nas21.593 -0,5%Bitcoin100.143 -1,6%Euro1,1709 +0,5%Öl66,34 -0,8%Gold3.342 +0,2%
Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat gibt am Nachmittag ab

15.08.25 16:13 Uhr
Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat gibt am Nachmittag ab

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 3,6 Prozent auf 2,69 USD.

Um 15:52 Uhr fiel die Beyond Meat-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 3,6 Prozent auf 2,69 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Beyond Meat-Aktie ging bis auf 2,68 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 2,74 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 117.415 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Am 28.09.2024 markierte das Papier bei 7,59 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Beyond Meat-Aktie somit 64,56 Prozent niedriger. Am 09.05.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,23 USD ab. Mit Abgaben von 17,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Beyond Meat am 06.08.2025. Beyond Meat vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,38 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,53 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 74,96 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 19,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 93,19 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,829 USD je Beyond Meat-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

mehr Analysen