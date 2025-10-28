DAX24.321 +0,1%Est505.705 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,68 +1,3%Nas23.696 +0,3%Bitcoin98.707 +0,8%Euro1,1660 +0,1%Öl64,31 -2,2%Gold3.965 -0,7%
Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat zündet am Dienstagnachmittag Kursrakete

28.10.25 16:08 Uhr
Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat zündet am Dienstagnachmittag Kursrakete

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Beyond Meat. Zuletzt konnte die Aktie von Beyond Meat zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 21,3 Prozent auf 2,20 USD.

Beyond Meat
1,88 EUR 0,32 EUR 20,56%
Das Papier von Beyond Meat legte um 15:52 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 21,3 Prozent auf 2,20 USD. Bei 2,27 USD markierte die Beyond Meat-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 1,90 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 18.162.934 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 23.10.2025 auf bis zu 7,69 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 250,34 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,50 USD. Dieser Wert wurde am 17.10.2025 erreicht. Derzeit notiert die Beyond Meat-Aktie damit 338,91 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Beyond Meat am 06.08.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,38 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,53 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 19,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 93,19 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 74,96 Mio. USD.

Am 04.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 11.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Beyond Meat.

Analysten gehen davon aus, dass Beyond Meat 2025 einen Verlust in Höhe von -1,629 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Bildquellen: Sundry Photography / Shutterstock.com

Analysen zu Beyond Meat

DatumRatingAnalyst
10.11.2022Beyond Meat UnderperformCredit Suisse Group
10.11.2022Beyond Meat Equal WeightBarclays Capital
10.11.2022Beyond Meat NeutralUBS AG
10.11.2020Beyond Meat UnderperformBernstein Research
10.11.2020Beyond Meat SellGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
28.02.2020Beyond Meat buyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.2019Beyond Meat overweightBarclays Capital
29.10.2019Beyond Meat overweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2019Beyond Meat overweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
10.11.2022Beyond Meat Equal WeightBarclays Capital
10.11.2022Beyond Meat NeutralUBS AG
28.01.2020Beyond Meat NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.10.2019Beyond Meat NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.10.2019Beyond Meat market-performBernstein Research
DatumRatingAnalyst
10.11.2022Beyond Meat UnderperformCredit Suisse Group
10.11.2020Beyond Meat UnderperformBernstein Research
10.11.2020Beyond Meat SellGoldman Sachs Group Inc.
18.09.2020Beyond Meat UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.05.2020Beyond Meat SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Beyond Meat nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
