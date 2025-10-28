Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat zündet am Dienstagnachmittag Kursrakete

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Beyond Meat. Zuletzt konnte die Aktie von Beyond Meat zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 21,3 Prozent auf 2,20 USD.

Das Papier von Beyond Meat legte um 15:52 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 21,3 Prozent auf 2,20 USD. Bei 2,27 USD markierte die Beyond Meat-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 1,90 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 18.162.934 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 23.10.2025 auf bis zu 7,69 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 250,34 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,50 USD. Dieser Wert wurde am 17.10.2025 erreicht. Derzeit notiert die Beyond Meat-Aktie damit 338,91 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Beyond Meat am 06.08.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,38 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,53 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 19,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 93,19 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 74,96 Mio. USD.

Am 04.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 11.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Beyond Meat.

Analysten gehen davon aus, dass Beyond Meat 2025 einen Verlust in Höhe von -1,629 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Beyond Meat-Aktie zwischen Hype und Absturz: Warum Analysten trotz Kursrally skeptisch bleiben

Wilde Ausschläge bei der Beyond Meat-Aktie setzen sich fort - Analysten warnen vor Kauf

Beyond Meat-Aktie: Spektakulärer Kurs-Anstieg durch Walmart-Deal und Short Squeeze