Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat zeigt sich am Abend fester

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Beyond Meat nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 5,0 Prozent auf 1,90 USD.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 5,0 Prozent auf 1,90 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Beyond Meat-Aktie bei 2,36 USD. Bei 1,90 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 40.913.138 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,69 USD erreichte der Titel am 23.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Beyond Meat-Aktie derzeit noch 304,74 Prozent Luft nach oben. Bei 0,50 USD erreichte der Anteilsschein am 17.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 73,68 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Beyond Meat-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Beyond Meat am 06.08.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,38 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,53 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 19,56 Prozent auf 74,96 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte Beyond Meat 93,19 Mio. USD umgesetzt.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Beyond Meat wird am 04.11.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 11.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Beyond Meat.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,629 USD je Beyond Meat-Aktie.

