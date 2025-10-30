Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Abend massiv unter Druck

Notierung im Blick

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Beyond Meat-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 10,3 Prozent auf 1,66 USD.

Die Beyond Meat-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 10,3 Prozent auf 1,66 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Beyond Meat-Aktie ging bis auf 1,60 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,76 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 10.646.395 Beyond Meat-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,69 USD. Dieser Kurs wurde am 23.10.2025 erreicht. 364,65 Prozent Plus fehlen der Beyond Meat-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 0,50 USD erreichte der Anteilsschein am 17.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 69,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beyond Meat gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,38 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Beyond Meat mit einem Umsatz von insgesamt 74,96 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 93,19 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 19,56 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Beyond Meat am 04.11.2025 präsentieren. Am 11.11.2026 wird Beyond Meat schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Beyond Meat 2025 einen Verlust in Höhe von -1,590 USD ausweisen wird.

