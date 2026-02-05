DAX24.263 +0,2%Est505.885 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,5400 -1,1%Nas22.807 +1,3%Bitcoin62.748 +0,5%Euro1,1612 -0,2%Öl83,67 +1,3%Gold5.169 +0,6%
Reckitt-Aktie verliert nach Zahlenvorlage an Boden - schwacher Ausblick

05.03.26 12:57 Uhr
Reckitt-Aktie unter Druck: Qualrtalszahlen und Ausblick im Fokus | finanzen.net

Die Aktien von Reckitt haben am Donnerstag etwas stärker verloren.

Nach der Vorlage von Geschäftszahlen sank die Reckitt Benckiser-Aktie im Londoner Handel zeitweise um 5,06 Prozent auf 57,44 Pfund. Er fiel damit auf den tiefsten Stand im laufenden Jahr. Seit den Tiefs im Vorjahr war die Aktie in der Spitze allerdings um rund 40 Prozent gestiegen.

Die Analysten von Bernstein lobten zwar die Zahlen für das vierte Quartal. Das organische Wachstum des Herstellers von Reinigungsprodukten habe die Erwartungen in ansehnlicher Manier übertroffen. Doch James Edwardes Jones von RBC verwies auf den lediglich durchwachsenen Ausblick. So habe Reckitt darauf hingewiesen, dass das erste Quartal des laufenden Jahres wohl nicht allzu stark werden dürfte.

/mf/stk/mis

LONDON (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Analysen zu Reckitt Benckiser Plc

DatumRatingAnalyst
30.12.2025Reckitt Benckiser NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.12.2025Reckitt Benckiser OutperformBernstein Research
17.12.2025Reckitt Benckiser OutperformBernstein Research
25.11.2025Reckitt Benckiser OutperformBernstein Research
17.09.2025Reckitt Benckiser OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
30.12.2025Reckitt Benckiser OutperformBernstein Research
17.12.2025Reckitt Benckiser OutperformBernstein Research
25.11.2025Reckitt Benckiser OutperformBernstein Research
17.09.2025Reckitt Benckiser OutperformRBC Capital Markets
11.08.2025Reckitt Benckiser OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
30.12.2025Reckitt Benckiser NeutralJP Morgan Chase & Co.
15.08.2025Reckitt Benckiser HoldJefferies & Company Inc.
11.08.2025Reckitt Benckiser HoldJefferies & Company Inc.
25.07.2025Reckitt Benckiser Equal WeightBarclays Capital
12.05.2025Reckitt Benckiser HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
27.03.2024Reckitt Benckiser UnderperformJefferies & Company Inc.
19.03.2024Reckitt Benckiser UnderperformJefferies & Company Inc.
18.03.2024Reckitt Benckiser UnderperformJefferies & Company Inc.
28.02.2024Reckitt Benckiser UnderperformJefferies & Company Inc.
22.02.2024Reckitt Benckiser UnderperformJefferies & Company Inc.

