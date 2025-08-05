Reckitt Benckiser Aktie
Marktkap. 42,58 Mrd. EURKGV 23,74 Div. Rendite 4,18%
WKN A0M1W6
ISIN GB00B24CGK77
Symbol RBGPF
Reckitt Benckiser Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Reckitt anlässlich der jüngst veröffentlichten Geschäftszahlen von 5000 auf 5200 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Bei dem Konsumgüterkonzern habe im zweiten Quartal das Wachstum aus eigener Kraft im Kerngeschäft die Markterwartung übertroffen, schrieb David Hayes in einer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Die Geschäfte in den Schwellenländern hätten deutlich angezogen. In den entwickelten Märkten aber hinkten die Briten hinterher./rob/la/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 12:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com
Zusammenfassung: Reckitt Benckiser Hold
|Unternehmen:
Reckitt Benckiser Plc
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
52,00 £
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
54,64 £
|Abst. Kursziel*:
-4,83%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
54,56 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-4,69%
|
Analyst Name:
David Hayes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
59,15 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
