Jefferies & Company Inc.

Reckitt Benckiser Hold

09:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Reckitt anlässlich der jüngst veröffentlichten Geschäftszahlen von 5000 auf 5200 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Bei dem Konsumgüterkonzern habe im zweiten Quartal das Wachstum aus eigener Kraft im Kerngeschäft die Markterwartung übertroffen, schrieb David Hayes in einer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Die Geschäfte in den Schwellenländern hätten deutlich angezogen. In den entwickelten Märkten aber hinkten die Briten hinterher./rob/la/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 12:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

