Reckitt Benckiser Aktie

68,60 EUR +0,06 EUR +0,09 %
STU
60,12 GBP +0,14 GBP +0,23 %
LSE
Marktkap. 46,11 Mrd. EUR

KGV 23,74 Div. Rendite 4,18%
WKN A0M1W6

ISIN GB00B24CGK77

Symbol RBGPF

JP Morgan Chase & Co.

Reckitt Benckiser Neutral

17:41 Uhr
Reckitt Benckiser Neutral
Reckitt Benckiser Plc
68,60 EUR 0,06 EUR 0,09%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Reckitt auf "Neutral" belassen. In den vier Wochen bis Ende November hätten die europäischen Lebensmittel- und Haushaltsprodukte-Hersteller stabiles Wachstum verzeichnet, schrieb Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Branchenbetrachtung nach jüngsten Marktdaten für die Geschäfte in Westeuropa. Am stärksten habe sich der französische Kosmetikkonzern L'Oreal entwickelt. Reckitt habe vom Wachstum im Geschäft mit Geschirrspülmitteln profitiert./ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.12.2025 / 10:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.12.2025 / 10:58 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Reckitt Benckiser Neutral

Unternehmen:
Reckitt Benckiser Plc		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
60,04 £		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
60,12 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
60,33 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

