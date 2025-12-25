Reckitt Benckiser Aktie
Marktkap. 46,11 Mrd. EURKGV 23,74 Div. Rendite 4,18%
WKN A0M1W6
ISIN GB00B24CGK77
Symbol RBGPF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Reckitt auf "Neutral" belassen. In den vier Wochen bis Ende November hätten die europäischen Lebensmittel- und Haushaltsprodukte-Hersteller stabiles Wachstum verzeichnet, schrieb Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Branchenbetrachtung nach jüngsten Marktdaten für die Geschäfte in Westeuropa. Am stärksten habe sich der französische Kosmetikkonzern L'Oreal entwickelt. Reckitt habe vom Wachstum im Geschäft mit Geschirrspülmitteln profitiert./ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.12.2025 / 10:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.12.2025 / 10:58 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Reckitt Benckiser Plc
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
60,04 £
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
60,12 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
60,33 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Reckitt Benckiser Plc
|17:41
|Reckitt Benckiser Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:06
|Reckitt Benckiser Outperform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Reckitt Benckiser Outperform
|Bernstein Research
|25.11.25
|Reckitt Benckiser Outperform
|Bernstein Research
|17.09.25
|Reckitt Benckiser Outperform
|RBC Capital Markets
