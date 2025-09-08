Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Dienstagvormittag leichter

So entwickelt sich Bilfinger SE

Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Bilfinger SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 91,50 EUR.

Die Bilfinger SE-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 91,50 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Bilfinger SE-Aktie bis auf 91,45 EUR ein. Bei 92,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.408 Bilfinger SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 98,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.08.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,10 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bilfinger SE-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 41,80 EUR. Dieser Wert wurde am 25.10.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 54,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 2,40 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,70 EUR je Bilfinger SE-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Bilfinger SE-Aktie wird bei 98,50 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bilfinger SE am 14.08.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,28 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,29 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,35 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,30 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,30 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

