Blick auf Aktienkurs

Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Nachmittag mit Einbußen

21.08.25 16:11 Uhr
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Nachmittag mit Einbußen

Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bilfinger SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 90,95 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bilfinger SE
91,25 EUR -0,10 EUR -0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Bilfinger SE-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 90,95 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Bilfinger SE-Aktie bei 90,65 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 91,40 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 14.075 Bilfinger SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 98,00 EUR. 7,75 Prozent Plus fehlen der Bilfinger SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.10.2024 bei 41,80 EUR. Mit Abgaben von 54,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,40 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,70 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 98,50 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Bilfinger SE am 14.08.2025. Es stand ein EPS von 1,28 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bilfinger SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,29 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1,35 Mrd. EUR gegenüber 1,30 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,29 EUR je Bilfinger SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bilfinger SE-Aktie

MDAX-Titel Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bilfinger SE-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bilfinger-Aktie macht Verluste wett: Umsatz und Ergebnis haben zugelegt

MDAX-Wert Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bilfinger SE von vor 3 Jahren abgeworfen

Nachrichten zu Bilfinger SE

mehr Analysen