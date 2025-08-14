Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Freitagmittag auf rotem Terrain

So entwickelt sich Bilfinger SE

Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bilfinger SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 90,95 EUR abwärts.

Der Bilfinger SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 90,95 EUR. In der Spitze büßte die Bilfinger SE-Aktie bis auf 90,50 EUR ein. Bei 91,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Bilfinger SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.747 Stück gehandelt.

Am 13.08.2025 markierte das Papier bei 98,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 7,75 Prozent Plus fehlen der Bilfinger SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 25.10.2024 auf bis zu 41,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Bilfinger SE-Aktie damit 117,58 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,70 EUR. Im Vorjahr erhielten Bilfinger SE-Aktionäre 2,40 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 98,50 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bilfinger SE am 14.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,28 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bilfinger SE ein EPS von 1,29 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 1,35 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Bilfinger SE 1,30 Mrd. EUR umgesetzt.

Experten gehen davon aus, dass Bilfinger SE im Jahr 2025 5,29 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bilfinger SE-Aktie

MDAX-Titel Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bilfinger SE-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bilfinger-Aktie macht Verluste wett: Umsatz und Ergebnis haben zugelegt

MDAX-Wert Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bilfinger SE von vor 3 Jahren abgeworfen