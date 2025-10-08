BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Abend stärker

So entwickelt sich BioNTech (ADRs)

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von BioNTech (ADRs). Die BioNTech (ADRs)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 107,03 USD.

Die Aktie legte um 20:07 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,9 Prozent auf 107,03 USD zu. Die BioNTech (ADRs)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 107,98 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 106,65 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten BioNTech (ADRs)-Aktien beläuft sich auf 81.088 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.01.2025 bei 129,27 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,78 Prozent. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 81,84 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie liegt somit 30,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten BioNTech (ADRs)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 135,33 USD an.

BioNTech (ADRs) ließ sich am 04.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,81 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei BioNTech (ADRs) ein EPS von -3,62 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 295,83 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 113,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BioNTech (ADRs) einen Umsatz von 138,55 Mio. USD eingefahren.

Voraussichtlich am 03.11.2025 dürfte BioNTech (ADRs) Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 09.11.2026.

Laut Analysten dürfte BioNTech (ADRs) im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -4,847 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

BioNTech-Aktie gefragt: Zweiter "AI Day" in London - Pfizer-Deal treibt an

BioNTech-Aktie im Visier: Warum der Kurs fällt - und welche Perspektiven bleiben

Impfstoffwerte im Fokus: BioNTech-Aktie nach Kursrutsch auf Erholungskurs?