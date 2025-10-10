DAX24.241 -1,5%Est505.531 -1,7%MSCI World4.259 -1,8%Top 10 Crypto16,19 -2,1%Nas22.380 -2,8%Bitcoin100.893 -4,2%Euro1,1608 +0,4%Öl62,72 -3,9%Gold4.006 +0,8%
BioNTech (ADRs) im Fokus

BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Abend leichter

10.10.25 20:25 Uhr
BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Abend leichter

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von BioNTech (ADRs) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,8 Prozent auf 101,52 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BioNTech (ADRs)
88,35 EUR -1,15 EUR -1,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 20:04 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,8 Prozent auf 101,52 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bisher bei 101,20 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 104,72 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 89.573 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Am 08.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 129,27 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 27,33 Prozent. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 81,84 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 19,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an BioNTech (ADRs)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 135,33 USD.

Am 04.08.2025 hat BioNTech (ADRs) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,81 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 113,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 295,83 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 138,55 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2025 terminiert. BioNTech (ADRs) dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 09.11.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BioNTech (ADRs) einen Verlust von -4,847 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Analysen zu BioNTech (ADRs)

DatumRatingAnalyst
22.08.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) BuyDeutsche Bank AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
13.06.2025BioNTech (ADRs) BuyDeutsche Bank AG
