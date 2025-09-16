BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) schiebt sich am Abend vor

Kurs der BioNTech (ADRs)

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Mittwochabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,2 Prozent auf 99,41 USD zu.

Die Aktie legte um 20:05 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,2 Prozent auf 99,41 USD zu. Die BioNTech (ADRs)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 100,18 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 99,06 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 165.303 BioNTech (ADRs)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 131,24 USD erreichte der Titel am 18.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 32,02 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BioNTech (ADRs)-Aktie. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 81,84 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,67 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an BioNTech (ADRs)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 135,33 USD.

Am 04.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,81 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,62 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BioNTech (ADRs) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 113,52 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 295,83 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 138,55 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte BioNTech (ADRs) am 03.11.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 09.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von BioNTech (ADRs).

Analysten gehen davon aus, dass BioNTech (ADRs) 2025 einen Verlust in Höhe von -4,914 EUR je Aktie ausweisen dürften.

