BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) präsentiert sich am Freitagnachmittag fester
Die Aktie von BioNTech (ADRs) zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die BioNTech (ADRs)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 98,35 USD zu.
Die BioNTech (ADRs)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:51 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 98,35 USD. Der Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 98,50 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 98,50 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 16.680 BioNTech (ADRs)-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.01.2025 bei 129,27 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 31,44 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BioNTech (ADRs)-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 81,84 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,79 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie.
Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an BioNTech (ADRs)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 135,33 USD.
Am 04.08.2025 legte BioNTech (ADRs) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,81 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -3,62 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat BioNTech (ADRs) 295,83 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 113,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 138,55 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Voraussichtlich am 03.11.2025 dürfte BioNTech (ADRs) Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der BioNTech (ADRs)-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 09.11.2026.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BioNTech (ADRs)-Verlust in Höhe von -4,846 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.net
BioNTech-Aktie im Visier: Warum der Kurs fällt - und welche Perspektiven bleiben
Impfstoffwerte im Fokus: BioNTech-Aktie nach Kursrutsch auf Erholungskurs?
Aktien von Moderna, Pfizer und BioNTech mit kräftigen Kursverlusten: US-Gesundheitsbehörden prüfen mögliche Impfstoff-Risiken
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.08.2025
|BioNTech (ADRs) Neutral
|UBS AG
|05.08.2025
|BioNTech (ADRs) Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.2025
|BioNTech (ADRs) Neutral
|UBS AG
|05.08.2025
|BioNTech (ADRs) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.06.2025
|BioNTech (ADRs) Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.2025
|BioNTech (ADRs) Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.2025
|BioNTech (ADRs) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.06.2025
|BioNTech (ADRs) Buy
|Deutsche Bank AG
|03.06.2025
|BioNTech (ADRs) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.06.2025
|BioNTech (ADRs) Buy
|Deutsche Bank AG
|22.08.2025
|BioNTech (ADRs) Neutral
|UBS AG
|05.08.2025
|BioNTech (ADRs) Neutral
|UBS AG
|07.05.2025
|BioNTech (ADRs) Neutral
|UBS AG
|11.03.2025
|BioNTech (ADRs) Neutral
|UBS AG
|10.03.2025
|BioNTech (ADRs) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.2024
|BioNTech (ADRs) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.08.2024
|BioNTech (ADRs) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Alle: Alle Empfehlungen