BioNTech (ADRs) Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von BioNTech (ADRs)

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Der BioNTech (ADRs)-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 99,07 USD.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:50 Uhr um 0,7 Prozent auf 99,07 USD ab. Die BioNTech (ADRs)-Aktie gab in der Spitze bis auf 98,50 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 98,82 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 15.844 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.

Am 08.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 129,27 USD. Der aktuelle Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie ist somit 30,48 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 81,84 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten BioNTech (ADRs)-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 135,33 USD an.

Am 04.08.2025 lud BioNTech (ADRs) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,81 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat BioNTech (ADRs) mit einem Umsatz von insgesamt 295,83 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 138,55 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 113,52 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 09.11.2026.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -4,846 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie belaufen.

