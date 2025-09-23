BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Mittwochabend gefragt

Aktie im Fokus

Die Aktie von BioNTech (ADRs) zählt am Mittwochabend zu den bestplatzierten des Tages. Die BioNTech (ADRs)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 99,72 USD.

Die Aktie legte um 20:07 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,5 Prozent auf 99,72 USD zu. Kurzfristig markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 99,72 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 97,98 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 111.758 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 129,27 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.01.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,63 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (81,84 USD). Derzeit notiert die BioNTech (ADRs)-Aktie damit 21,85 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an BioNTech (ADRs)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der BioNTech (ADRs)-Aktie wird bei 135,33 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BioNTech (ADRs) am 04.08.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,81 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BioNTech (ADRs) -3,62 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat BioNTech (ADRs) im vergangenen Quartal 295,83 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 113,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BioNTech (ADRs) 138,55 Mio. USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte BioNTech (ADRs) am 03.11.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von BioNTech (ADRs) rechnen Experten am 09.11.2026.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -4,846 EUR je Aktie in den BioNTech (ADRs)-Büchern.

