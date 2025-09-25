BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) verzeichnet am Freitagabend Verluste

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BioNTech (ADRs) nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 97,08 USD.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie musste um 20:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 97,08 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte BioNTech (ADRs)-Aktie bei 96,95 USD. Mit einem Wert von 98,50 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 107.497 BioNTech (ADRs)-Aktien gehandelt.

Bei 129,27 USD markierte der Titel am 08.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die BioNTech (ADRs)-Aktie damit 24,90 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 81,84 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Derzeit notiert die BioNTech (ADRs)-Aktie damit 18,62 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte BioNTech (ADRs) 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 135,33 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BioNTech (ADRs) am 04.08.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,81 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,62 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat BioNTech (ADRs) im vergangenen Quartal 295,83 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 113,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BioNTech (ADRs) 138,55 Mio. USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 03.11.2025 dürfte BioNTech (ADRs) Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 09.11.2026.

Analysten gehen davon aus, dass BioNTech (ADRs) 2025 einen Verlust in Höhe von -4,846 EUR je Aktie ausweisen dürften.

