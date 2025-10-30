DAX24.107 -0,1%Est505.687 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,75 -4,1%Nas23.700 -1,1%Bitcoin93.080 -1,9%Euro1,1564 -0,3%Öl64,94 +0,1%Gold4.005 +1,5%
Nach EZB-Entscheid: DAX stabil -- US-Börsen uneins -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, DroneShield, Meta, Scout24, HelloFresh, Palantir, Bitcoin, D-Wave im Fokus
Ausblick: Apple legt Quartalsergebnis vor
Alphabet-Aktie springt an: Google-Mutter steigert im 3. Quartal Gewinn
BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Donnerstagnachmittag ohne große Veränderung

30.10.25 16:08 Uhr
30.10.25 16:08 Uhr

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Die BioNTech (ADRs)-Aktie kam im NASDAQ-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 103,28 USD.

BioNTech (ADRs)
91,70 EUR 2,20 EUR 2,46%
Charts|News|Analysen
Die BioNTech (ADRs)-Aktie wies um 15:44 Uhr kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 103,28 USD. Die BioNTech (ADRs)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 103,58 USD aus. Zwischenzeitlich weitete die BioNTech (ADRs)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 101,90 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 101,90 USD. Von der BioNTech (ADRs)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 14.742 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 129,27 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.01.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BioNTech (ADRs)-Aktie somit 20,11 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 81,84 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie mit einem Verlust von 20,76 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für BioNTech (ADRs)-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der BioNTech (ADRs)-Aktie wird bei 135,33 USD angegeben.

BioNTech (ADRs) gewährte am 04.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -1,81 USD. Ein Jahr zuvor waren -3,62 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BioNTech (ADRs) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 113,52 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 295,83 Mio. USD im Vergleich zu 138,55 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --4,850 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

Moderna-Aktie nach gescheiterter Studie im Sinkflug - So reagiert die BioNTech-Aktie

Nächster Schritt bei CureVac-Übernahme durch BioNTech - Aktien uneins

Merz plädiert für zentrale europäische Börse - Zustimmung groß

Bildquellen: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Nachrichten zu BioNTech (ADRs)

Analysen zu BioNTech (ADRs)

DatumRatingAnalyst
22.08.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) BuyDeutsche Bank AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
13.06.2025BioNTech (ADRs) BuyDeutsche Bank AG
