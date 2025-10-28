GNW-News: BioNTech veranstaltet am 11. November 2025 "Innovation Series Day" zu Forschung & Entwicklung

Werte in diesem Artikel

^MAINZ, Deutschland, 28. Oktober 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- BioNTech SE

(https://www.biontech.com/de/de/home.html) (Nasdaq: BNTX,?BioNTech" oder?das

Wer­bung Wer­bung

Unternehmen") veranstaltet am Donnerstag, 11. November 2025 um 15:00 Uhr MEZ

(09:00 Uhr EST) in New York City, USA, eine Ausgabe der?Innovation Series" des

Unternehmens mit Schwerpunkt auf Forschung & Entwicklung.

Bei der Veranstaltung werden Mitglieder der Führungsebene des Unternehmens ein

Update zu BioNTechs Strategie sowie einen Überblick über die Fortschritte in der

Pipeline geben.

Wer­bung Wer­bung

Die Veranstaltung wird für Investoren, Finanzanalysten sowie die allgemeine

Öffentlichkeit per Webcast

(https://eventsapp.biontech.com/login/biontech/innovation-series-rd-day-2025)

live übertragen.

Der Audiomitschnitt des Webcasts wird kurz nach Ende des Events zur Verfügung

gestellt und für ein Jahr lang über die Webseite des Unternehmens zugänglich

Wer­bung Wer­bung

sein. Die verwendete Präsentation wird ebenfalls auf www.BioNTech.de

(https://www.biontech.com/de/de/home.html) unter?Events & Präsentationen" im

Investorenbereich der Webseite zur Verfügung gestellt.

Über BioNTech

Biopharmaceutical New Technologies (BioNTech) ist ein globales innovatives

Immuntherapie-Unternehmen, das bei der Entwicklung von Therapien gegen Krebs und

andere schwere Erkrankungen Pionierarbeit leistet. Das Unternehmen kombiniert

eine Vielzahl an modernen therapeutischen Plattformen und Bioinformatik-Tools,

um die Entwicklung innovativer Biopharmazeutika rasch voranzutreiben. Das

diversifizierte Portfolio an onkologischen Produktkandidaten umfasst mRNA-

Krebsimmuntherapien, innovative Immunmodulatoren und Präzisionstherapien, wie

Antikörper-Wirkstoff-Konjugate und innovative chimäre Antigenrezeptoren (CAR)-T-

Zelltherapien und zielt darauf ab, das gesamte Spektrum an Krebserkrankungen

abzudecken. Auf Basis ihrer umfassenden Expertise bei der Entwicklung von mRNA-

Therapien und -Impfstoffen und unternehmenseigener Herstellungskapazitäten

erforscht und entwickelt BioNTech neben ihrer diversifizierten Onkologie-

Pipeline gemeinsam mit Kollaborationspartnern verschiedene mRNA-

Impfstoffkandidaten für eine Reihe von Infektionskrankheiten. BioNTech arbeitet

Seite an Seite mit weltweit renommierten und spezialisierten

Kollaborationspartnern aus der pharmazeutischen Industrie, darunter Bristol

Myers, Squibb, Duality Biologics, Fosun Pharma, Genentech (ein Unternehmen der

Roche Gruppe), Genevant, Genmab, MediLink, OncoC4, Pfizer und Regeneron.

Weitere Information finden Sie unter: www.BioNTech.de (http://www.BioNTech.de).

KONTAKTE

Investorenanfragen

Dr. Douglas Maffei

Investors@biontech.de (mailto:Investors@biontech.de)

Medienanfragen

Jasmina Alatovic

Media@biontech.de (mailto:Media@biontech.de)

Â°