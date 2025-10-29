BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Mittwochabend mit roten Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von BioNTech (ADRs). Zuletzt ging es für die BioNTech (ADRs)-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 104,31 USD.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:07 Uhr um 0,7 Prozent auf 104,31 USD nach. Das Tagestief markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 104,00 USD. Bei 104,50 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Der Tagesumsatz der BioNTech (ADRs)-Aktie belief sich zuletzt auf 73.426 Aktien.

Bei 129,27 USD markierte der Titel am 08.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,93 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 81,84 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 21,54 Prozent würde die BioNTech (ADRs)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass BioNTech (ADRs)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BioNTech (ADRs) 0,000 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 135,33 USD an.

Am 04.08.2025 hat BioNTech (ADRs) die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,81 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,62 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 113,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 138,55 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 295,83 Mio. USD ausgewiesen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BioNTech (ADRs) einen Verlust von -4,850 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

Moderna-Aktie nach gescheiterter Studie im Sinkflug - So reagiert die BioNTech-Aktie

Nächster Schritt bei CureVac-Übernahme durch BioNTech - Aktien uneins

Merz plädiert für zentrale europäische Börse - Zustimmung groß