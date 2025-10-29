DAX24.127 -0,6%Est505.702 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,19 +1,2%Nas23.952 +0,5%Bitcoin95.493 -1,5%Euro1,1663 +0,1%Öl65,22 +1,2%Gold4.000 +1,5%
Kursentwicklung im Fokus

BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Mittwochnachmittag kaum bewegt

29.10.25 16:08 Uhr
BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Mittwochnachmittag kaum bewegt

Die Aktie von BioNTech (ADRs) zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne große Bewegung. Die BioNTech (ADRs)-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im NASDAQ-Handel bei 104,94 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BioNTech (ADRs)
90,00 EUR -1,95 EUR -2,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Kaum Bewegung ließ sich um 15:50 Uhr bei der BioNTech (ADRs)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 104,94 USD. Kurzfristig markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 106,02 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die BioNTech (ADRs)-Aktie sank bis auf 104,50 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 104,50 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 27.389 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.

Bei 129,27 USD markierte der Titel am 08.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BioNTech (ADRs)-Aktie derzeit noch 23,18 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 81,84 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie 22,01 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass BioNTech (ADRs)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BioNTech (ADRs) 0,000 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 135,33 USD für die BioNTech (ADRs)-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BioNTech (ADRs) am 04.08.2025. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,81 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 295,83 Mio. USD – ein Plus von 113,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BioNTech (ADRs) 138,55 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass BioNTech (ADRs) 2025 einen Verlust in Höhe von -4,850 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

In eigener Sache

Ausgewählte Hebelprodukte auf BioNTech (ADRs)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BioNTech (ADRs)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Bildquellen: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Nachrichten zu BioNTech (ADRs)

DatumMeistgelesen
Analysen zu BioNTech (ADRs)

DatumRatingAnalyst
22.08.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) BuyDeutsche Bank AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
13.06.2025BioNTech (ADRs) BuyDeutsche Bank AG
