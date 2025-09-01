DAX23.800 -1,0%ESt505.340 -0,5%Top 10 Crypto15,53 +1,8%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin94.623 +1,6%Euro1,1641 -0,6%Öl68,75 +0,9%Gold3.478 ±0,0%
Blick auf BMW-Kurs

02.09.25 09:25 Uhr
BMW Aktie News: BMW am Vormittag stabil

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 90,50 EUR.

Mit einem Kurs von 90,50 EUR zeigte sich die BMW-Aktie im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum verändert. Die BMW-Aktie zog in der Spitze bis auf 90,60 EUR an. Die BMW-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 90,18 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 90,44 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 9.082 BMW-Aktien.

Am 22.08.2025 markierte das Papier bei 91,72 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,35 Prozent über dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 62,96 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 30,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem BMW seine Aktionäre 2024 mit 4,30 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,02 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 90,50 EUR an.

BMW ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,85 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BMW 4,15 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 33,93 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 8,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,94 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können BMW-Anleger Experten zufolge am 11.11.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 10,87 EUR je BMW-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gyuszkofoto / Shutterstock.com

mehr Analysen