DAX24.660 +0,3%Est505.644 -0,1%MSCI World4.352 ±0,0%Top 10 Crypto16,79 -2,9%Nas23.043 +1,1%Bitcoin105.158 -0,9%Euro1,1617 -0,1%Öl65,91 -0,3%Gold4.041 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Ottobock BCK222 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 BMW 519000 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 Diginex A40PU6 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed-Protokoll im Fokus: DAX in Grün - neues Allzeithoch -- Ottobock-Aktie mit IPO -- HSBC plant Milliardenübernahme -- DroneShield, NVIDIA, Diginex, BYD, Gerresheimer, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Donnerstagmittag So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Donnerstagmittag
Ferrari-Aktie gibt nach: Fokus wieder stärker auf Verbrenner Ferrari-Aktie gibt nach: Fokus wieder stärker auf Verbrenner
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
So bewegt sich BMW

BMW Aktie News: BMW schiebt sich am Mittag vor

09.10.25 12:06 Uhr
BMW Aktie News: BMW schiebt sich am Mittag vor

Die Aktie von BMW gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von BMW konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 81,36 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
81,72 EUR 1,30 EUR 1,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr wies die BMW-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 81,36 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die BMW-Aktie bei 81,74 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 80,32 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 739.343 BMW-Aktien.

Bei 91,72 EUR erreichte der Titel am 22.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,73 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BMW-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 62,96 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die BMW-Aktie mit einem Verlust von 22,62 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 4,30 EUR an BMW-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,94 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 89,77 EUR je BMW-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BMW am 31.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,85 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,15 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat BMW mit einem Umsatz von insgesamt 33,93 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,94 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,17 Prozent verringert.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht. Am 04.11.2026 wird BMW schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass BMW im Jahr 2025 10,73 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

BMW-Aktie sehr schwach: Mehr Autos verkauft - aber Prognose gesenkt

VW-Aktie dennoch tiefer: Skoda belegt bei E-Autos in Deutschland zweiten Platz - Hoffnung ruht auf auf Autogipfel

Aktien-Analyse: Warburg Research bewertet BMW-Aktie

Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: FotograFFF / Shutterstock.com

Nachrichten zu BMW AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BMW AG

DatumRatingAnalyst
11:56BMW BuyDeutsche Bank AG
08:56BMW BuyUBS AG
08.10.2025BMW BuyWarburg Research
08.10.2025BMW Sector PerformRBC Capital Markets
08.10.2025BMW BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
11:56BMW BuyDeutsche Bank AG
08:56BMW BuyUBS AG
08.10.2025BMW BuyWarburg Research
08.10.2025BMW BuyJefferies & Company Inc.
08.10.2025BMW OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08.10.2025BMW Sector PerformRBC Capital Markets
22.08.2025BMW Sector PerformRBC Capital Markets
31.07.2025BMW Sector PerformRBC Capital Markets
17.07.2025BMW Sector PerformRBC Capital Markets
11.07.2025BMW Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
27.03.2025BMW UnderweightBarclays Capital
11.09.2024BMW UnderweightBarclays Capital
09.05.2024BMW UnderweightBarclays Capital
17.04.2024BMW UnderweightBarclays Capital
24.11.2023BMW UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BMW AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen