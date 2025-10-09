BMW Aktie News: BMW schiebt sich am Mittag vor

So bewegt sich BMW

Die Aktie von BMW gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von BMW konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 81,36 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die BMW-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 81,36 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die BMW-Aktie bei 81,74 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 80,32 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 739.343 BMW-Aktien.

Bei 91,72 EUR erreichte der Titel am 22.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,73 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BMW-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 62,96 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die BMW-Aktie mit einem Verlust von 22,62 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 4,30 EUR an BMW-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,94 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 89,77 EUR je BMW-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BMW am 31.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,85 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,15 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat BMW mit einem Umsatz von insgesamt 33,93 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,94 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,17 Prozent verringert.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht. Am 04.11.2026 wird BMW schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass BMW im Jahr 2025 10,73 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

