BMW Aktie News: BMW am Vormittag gefragt

BMW im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BMW. Das Papier von BMW konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 89,20 EUR.

Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 89,20 EUR. Der Kurs der BMW-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 89,34 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 89,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 15.273 BMW-Aktien umgesetzt.

Am 22.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 91,72 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,83 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 62,96 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BMW-Aktie 41,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für BMW-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,02 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 90,50 EUR je BMW-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BMW am 31.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,85 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 4,15 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8,17 Prozent zurück. Hier wurden 33,93 Mrd. EUR gegenüber 36,94 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

BMW dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass BMW im Jahr 2025 10,87 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

DAX 40-Papier BMW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BMW von vor einem Jahr abgeworfen

So schätzen die Analysten die Zukunft der BMW-Aktie ein

Aktien von Tesla BYD, Mercedes-Benz & Co. uneins: Pkw-Zulassungen in der EU ziehen im Juli an - BYD überholt Tesla