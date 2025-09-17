BMW Aktie News: BMW zeigt sich am Nachmittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von BMW zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die BMW-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 83,58 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 83,58 EUR zu. Die BMW-Aktie legte bis auf 83,98 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 83,08 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 244.845 BMW-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.08.2025 bei 91,72 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BMW-Aktie 9,74 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (62,96 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die BMW-Aktie 32,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für BMW-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,05 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 90,50 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BMW am 31.07.2025. Es stand ein EPS von 2,85 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BMW noch ein Gewinn pro Aktie von 4,15 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat BMW 33,93 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 8,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 36,94 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können BMW-Anleger Experten zufolge am 04.11.2026 werfen.

In der BMW-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 10,92 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

