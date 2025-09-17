BMW Aktie News: BMW zeigt sich am Vormittag gestärkt

So entwickelt sich BMW

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BMW. Das Papier von BMW legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 83,24 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die BMW-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 83,24 EUR zu. Im Tageshoch stieg die BMW-Aktie bis auf 83,42 EUR. Bei 83,08 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 16.574 BMW-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (91,72 EUR) erklomm das Papier am 22.08.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,19 Prozent über dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie. Bei 62,96 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 24,36 Prozent würde die BMW-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 4,30 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,05 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 90,50 EUR je BMW-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BMW am 31.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,85 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,15 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BMW in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,17 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 33,93 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 36,94 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der BMW-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 04.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 10,92 EUR je Aktie in den BMW-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

DAX 40-Papier BMW-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BMW-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So stark sind die Gewinne der Autobauer eingebrochen

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt