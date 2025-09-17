DAX23.618 +1,1%ESt505.423 +1,0%Top 10 Crypto16,32 ±-0,0%Dow46.018 +0,6%Nas22.261 -0,3%Bitcoin98.989 +0,5%Euro1,1831 +0,1%Öl67,59 -0,5%Gold3.658 -0,1%
Heute im Fokus
Nach Leitzinssenkung der Fed: DAX zieht kräftig an -- Asiens Börsen uneinig -- Conti-Zuliefersparte Aumovio startet an der Börse -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Plug Power, Roche, Kering im Fokus
Top News
Aktien von IonQ, Rigetti & D-Wave im Fokus: NVIDIA beteiligt sich an Kapitalerhöhung für Quantinuum Aktien von IonQ, Rigetti & D-Wave im Fokus: NVIDIA beteiligt sich an Kapitalerhöhung für Quantinuum
Tesla-Aktie zieht an: E-Autobauer will nach Problemen Türmechanismus ändern Tesla-Aktie zieht an: E-Autobauer will nach Problemen Türmechanismus ändern
So entwickelt sich BMW

BMW Aktie News: BMW zeigt sich am Vormittag gestärkt

18.09.25 09:30 Uhr
BMW Aktie News: BMW zeigt sich am Vormittag gestärkt

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BMW. Das Papier von BMW legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 83,24 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
83,12 EUR 0,30 EUR 0,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr sprang die BMW-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 83,24 EUR zu. Im Tageshoch stieg die BMW-Aktie bis auf 83,42 EUR. Bei 83,08 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 16.574 BMW-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (91,72 EUR) erklomm das Papier am 22.08.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,19 Prozent über dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie. Bei 62,96 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 24,36 Prozent würde die BMW-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 4,30 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,05 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 90,50 EUR je BMW-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BMW am 31.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,85 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,15 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BMW in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,17 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 33,93 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 36,94 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der BMW-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 04.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 10,92 EUR je Aktie in den BMW-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Toome / Shutterstock.com

Analysen zu BMW AG

DatumRatingAnalyst
10.09.2025BMW BuyJefferies & Company Inc.
09.09.2025BMW OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.08.2025BMW Sector PerformRBC Capital Markets
07.08.2025BMW KaufenDZ BANK
05.08.2025BMW BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10.09.2025BMW BuyJefferies & Company Inc.
09.09.2025BMW OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.08.2025BMW KaufenDZ BANK
05.08.2025BMW BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025BMW OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
22.08.2025BMW Sector PerformRBC Capital Markets
31.07.2025BMW Sector PerformRBC Capital Markets
17.07.2025BMW Sector PerformRBC Capital Markets
11.07.2025BMW Equal WeightBarclays Capital
10.07.2025BMW Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
27.03.2025BMW UnderweightBarclays Capital
11.09.2024BMW UnderweightBarclays Capital
09.05.2024BMW UnderweightBarclays Capital
17.04.2024BMW UnderweightBarclays Capital
24.11.2023BMW UnderweightBarclays Capital

