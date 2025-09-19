BMW Aktie News: BMW am Montagmittag mit roten Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von BMW gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BMW-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,6 Prozent auf 81,06 EUR ab.

Die BMW-Aktie wies um 11:49 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 81,06 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte BMW-Aktie bei 80,60 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 82,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BMW-Aktien beläuft sich auf 365.642 Stück.

Am 22.08.2025 markierte das Papier bei 91,72 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BMW-Aktie somit 11,62 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (62,96 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,33 Prozent.

Zuletzt erhielten BMW-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,04 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 90,50 EUR an.

Am 31.07.2025 hat BMW die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,85 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,15 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,17 Prozent auf 33,93 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 36,94 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 04.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 10,91 EUR je Aktie in den BMW-Büchern.

