BMW Aktie News: BMW wird am Vormittag ausgebremst

Die Aktie von BMW gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BMW-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 90,68 EUR.

Die BMW-Aktie notierte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 90,68 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die BMW-Aktie bis auf 90,56 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 90,60 EUR. Zuletzt wechselten 21.191 BMW-Aktien den Besitzer.

Am 22.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 91,72 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 1,15 Prozent Plus fehlen der BMW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 62,96 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,57 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie.

Für BMW-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,02 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 90,50 EUR je BMW-Aktie aus.

BMW ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,85 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 4,15 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 33,93 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 8,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BMW 36,94 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

BMW wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je BMW-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 10,87 EUR fest.

