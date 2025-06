BMW-Aktie: Vorstand modifiziert eigenes Depot

Meldepflicht nachgekommen

BMW veröffentlichte jüngst einen Insidertrade.

Die BaFin wurde über einen Insidertrade bei BMW am 30.05.2025 informiert. Offiziell gemeldet wurde die Transaktion am 02.06.2025. Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand bei BMW, hat am 30.05.2025 seine Aktienposition vergrößert. Der Zukauf belief sich auf 2.780 Aktien zu je 78,60 EUR. Im Endeffekt sprang die BMW-Aktie im FSE-Handel an und legte um 0,40 Prozent auf 78,62 EUR zu.

Zum Handelsende ging es am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung für die BMW-Aktie nach unten. Im FSE-Handel fiel das Papier um 1,50 Prozent auf 76,68 EUR. An diesem Tag wurden via FSE 6.466 BMW-Aktien umgesetzt. Am Markt ist BMW aktuell 44,29 Mrd. Euro wert. Die Anzahl der im Streubesitz befindlichen Papiere wird auf 560.571.776 beziffert.

