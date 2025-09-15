DAX23.642 -0,5%ESt505.429 -0,2%Top 10 Crypto16,21 +1,3%Dow45.883 +0,1%Nas22.349 +0,9%Bitcoin98.307 +0,2%Euro1,1797 +0,3%Öl67,14 -0,5%Gold3.696 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T SAP 716460 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 HENSOLDT HAG000 Infineon 623100 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX gibt nach -- Märkte in Fernost unsicher -- Microsoft mit höherer Dividende -- Gold. RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, SAP, Unilever, Oracle, Conti, VW, BVB im Fokus
Top News
Oracle-Aktie legt nach TikTok-Spekulationen zu - Mega-Deal voraus? Oracle-Aktie legt nach TikTok-Spekulationen zu - Mega-Deal voraus?
Microsoft-Aktie legt zu: Geldregen für Anleger - Deutlich mehr Dividende soll ausgeschüttet werden Microsoft-Aktie legt zu: Geldregen für Anleger - Deutlich mehr Dividende soll ausgeschüttet werden
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
WisdomTree Physical Bitcoin ETP: 100% physisch hinterlegt, Einfacher Zugang, Sicher, Niedrige Kosten. Gebühr 0,15%.

BNP Paribas peilt höhere Rendite und dickeres Kapitalpolster an

16.09.25 09:22 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BNP Paribas S.A.
80,34 EUR -0,15 EUR -0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

PARIS (dpa-AFX) - Die französische Großbank BNP Paribas setzt sich neue mittelfristige Renditeziele. 2028 soll die Eigenkapitalrendite (ROTE) bei 13 Prozent liegen, wie das Geldhaus am Dienstag in Paris mitteilte. Die bisherigen Ambitionen sahen im nächsten Jahr 12 Prozent vor. Außerdem kündigten die Franzosen an, Ende 2027 eine harte Kernkapitalquote (CET1) von 12,5 Prozent erreichen zu wollen. Damit dürfte die Kennziffer, die als wichtiges Maß für die Widerstandsfähigkeit von Banken gilt, mittelfristig wieder steigen.

Wer­bung

Für 2026 hat die BNP Paribas bislang eine Verschlechterung der harten Kernkapitalquote auf 12,3 Prozent in Aussicht gestellt, nachdem der Wert 2024 bei 12,9 Prozent lag. Mitte des laufenden Jahres war die Quote auf 12,5 Prozent gefallen. Mit den neuen Zielen sind wichtige Eckpfeiler der mittelfristigen Ambitionen eingeschlagen. Anfang 2027 will die BNP dann die gesamte Strategie bis zum Ende des Jahrzehnts präsentieren.

Mit Verweis auf die "soliden Leistung" im abgelaufenen zweiten Quartal sowie die Wachstumsdynamik im laufenden Jahr bekräftigte das Institut in seiner Mitteilung zudem sein Ziel, 2025 Nettoerträge in Höhe von 12,2 Milliarden Euro zu erzielen. An der Börse wurden die neuen Ziele für die Kapitalquote und Rendite verhalten aufgenommen. Die im EuroStox 50 (EuroStoxx 50) notierte Aktie eröffnete den Handel am Dienstag mit leichten Verlusten./lew/tav/zb

---

https://invest.bnpparibas/en/document/bnp-paribas-sets-rote-ambition-at-13-in-2028

---

Wer­bung

Zur Übersicht der CET1 in vergangenen Jahre hier nach unten scrollen: https://invest.bnpparibas/en/results

---

CET1-Ziel 2026 S.6: https://invest.bnpparibas/en/document/2q25-slides

Ausgewählte Hebelprodukte auf BNP Paribas

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BNP Paribas

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu BNP Paribas S.A.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BNP Paribas S.A.

DatumRatingAnalyst
09:51BNP Paribas OutperformRBC Capital Markets
11.09.2025BNP Paribas OutperformRBC Capital Markets
09.09.2025BNP Paribas NeutralJP Morgan Chase & Co.
27.08.2025BNP Paribas BuyGoldman Sachs Group Inc.
14.08.2025BNP Paribas OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
09:51BNP Paribas OutperformRBC Capital Markets
11.09.2025BNP Paribas OutperformRBC Capital Markets
27.08.2025BNP Paribas BuyGoldman Sachs Group Inc.
14.08.2025BNP Paribas OutperformRBC Capital Markets
29.07.2025BNP Paribas KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
09.09.2025BNP Paribas NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.07.2025BNP Paribas NeutralUBS AG
25.07.2025BNP Paribas NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025BNP Paribas NeutralUBS AG
24.07.2025BNP Paribas NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
16.03.2021BNP Paribas SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.11.2020BNP Paribas SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.11.2020BNP Paribas UnderweightBarclays Capital
03.11.2020BNP Paribas UnderweightBarclays Capital
16.10.2020BNP Paribas UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BNP Paribas S.A. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen