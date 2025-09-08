DAX 23.807 +0,9%ESt50 5.363 +0,8%Top 10 Crypto 15,36 -2,8%Dow 45.515 +0,3%Nas 21.799 +0,5%Bitcoin 95.886 +0,7%Euro 1,1761 +0,0%Öl 66,57 +0,5%Gold 3.647 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Commerzbank CBK100 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Allianz 840400
Heute im Fokus
DAX im Minus erwartet -- Asiens Börsen uneins -- Fresenius platziert Anleihen im Milliarden-Volumen -- Apple vor Keynote -- Novo Nordisk, DEUTZ, BMW, Brenntag, ASML, Goldrekord im Fokus
Top News
CEO Elon Musk verschiebt Fokus: Tesla-Aktie soll durch Optimus statt E-Autos wachsen CEO Elon Musk verschiebt Fokus: Tesla-Aktie soll durch Optimus statt E-Autos wachsen
Novo Nordisk-Aktie: Trotz jüngster Erholung - Analyst sieht Wachstumsprobleme bei Novo Nordisk Novo Nordisk-Aktie: Trotz jüngster Erholung - Analyst sieht Wachstumsprobleme bei Novo Nordisk
BNP Paribas Aktie

76,38 EUR -0,52 EUR -0,68 %
STU
76,83 EUR -0,44 EUR -0,57 %
GVIE
Marktkap. 85,54 Mrd. EUR

KGV 6,19 Div. Rendite 8,09%
WKN 887771

ISIN FR0000131104

Symbol BNPQF

JP Morgan Chase & Co.

BNP Paribas Neutral

08:26 Uhr
BNP Paribas Neutral
Aktie in diesem Artikel
BNP Paribas S.A.
76,38 EUR -0,52 EUR -0,68%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BNP Paribas von 94 auf 90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Anders als in anderen europäischen Ländern geht Analystin Delphine Lee bei französischen Banken aufgrund der politischen und ökonomischen Unsicherheiten von etwas steigenden Kapitalkosten aus. Insgesamt setzen die Branchenexperten im Rahmen ihrer am Dienstag vorliegenden Neubewertung ansonsten wieder stärker auf Europas Banken als auf US-Geldinstitute. Zu den Favoriten gehören Barclays, Natwest, Societe Generale, ING, Intesa Sanpaolo, UBS und die Deutsche Bank./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 20:10 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 00:20 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Martin Good / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BNP Paribas Neutral

Unternehmen:
BNP Paribas S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
76,83 €		 Abst. Kursziel*:
17,14%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
76,38 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,83%
Analyst Name:
Delphine Lee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
91,16 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BNP Paribas S.A.

08:26 BNP Paribas Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.08.25 BNP Paribas Buy Goldman Sachs Group Inc.
14.08.25 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
29.07.25 BNP Paribas Kaufen DZ BANK
28.07.25 BNP Paribas Neutral UBS AG
mehr Analysen

