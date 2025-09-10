BNP Paribas Aktie
Marktkap. 87,05 Mrd. EURKGV 6,19 Div. Rendite 8,09%
WKN 887771
ISIN FR0000131104
Symbol BNPQF
BNP Paribas Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BNP Paribas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Die europäischen Banken seien aufgrund verbesserter Renditeaussichten zuletzt aufgewertet worden und würden derzeit mit einem Aufschlag zum historischen Durchschnitt gehandelt, schrieb Benjamin Toms in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Dennoch bestehe Potenzial für weitere Kursanstiege. Allerdings machten anhaltende geopolitische und konjunkturelle Unsicherheiten den Sektor angesichts der starken Entwicklung etwas anfällig für negative Nachrichten./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 17:45 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BNP Paribas Outperform
|Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
95,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
78,13 €
|Abst. Kursziel*:
21,59%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
78,53 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,97%
|
Analyst Name:
Benjamin Toms
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
91,16 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BNP Paribas S.A.
|10:46
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.25
|BNP Paribas Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.25
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.25
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.25
|BNP Paribas Kaufen
|DZ BANK
|10:46
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.25
|BNP Paribas Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.25
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.25
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.25
|BNP Paribas Kaufen
|DZ BANK
|10:46
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.25
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.25
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.25
|BNP Paribas Kaufen
|DZ BANK
|25.07.25
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|16.03.21
|BNP Paribas Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.11.20
|BNP Paribas Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.11.20
|BNP Paribas Underweight
|Barclays Capital
|03.11.20
|BNP Paribas Underweight
|Barclays Capital
|16.10.20
|BNP Paribas Underweight
|Barclays Capital
|09.09.25
|BNP Paribas Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.25
|BNP Paribas Neutral
|UBS AG
|25.07.25
|BNP Paribas Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.25
|BNP Paribas Neutral
|UBS AG
|24.07.25
|BNP Paribas Neutral
|JP Morgan Chase & Co.