DAX23.765 +0,1%ESt505.504 -0,1%Top 10 Crypto15,56 -2,2%Dow46.316 +0,2%Nas22.591 +0,5%Bitcoin96.347 -1,1%Euro1,1747 +0,2%Öl67,42 -0,3%Gold3.814 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 HENSOLDT HAG000 Wolfspeed A41JEH Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Alibaba A117ME Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown droht: DAX stabil -- Lufthansa: Piloten stimmen für Streiks -- Continental sieht Chance auf DAX-Verbleib -- Alibaba, Tilray, PUMA, Clara Technologies, Rüstungsaktien, Etsy im Fokus
Top News
ZertifikateAwards 2025/2026: Stimmen Sie ab und gewinnen Sie eine Reise nach Berlin! ZertifikateAwards 2025/2026: Stimmen Sie ab und gewinnen Sie eine Reise nach Berlin!
Tesla-Aktie vor erneutem Schub: Überraschen die Auslieferungszahlen positiv? Tesla-Aktie vor erneutem Schub: Überraschen die Auslieferungszahlen positiv?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!

AKTIE IM FOKUS: Lufthansa büßt jüngste Gewinne ein - Pilotenstreik droht

30.09.25 13:27 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Lufthansa AG
7,26 EUR -0,56 EUR -7,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Für die Lufthansa geht es am Dienstag deutlich bergab. Nach dem positiven Abstimmungsergebnis über einen möglichen Pilotenstreik büßten die schon zuvor schwachen Aktien als Schlusslicht im moderat steigenden MDAX der mittelgroßen Werte 5,6 Prozent auf 7,32 Euro ein. Damit gaben sie die Gewinne der vergangenen Handelstage ab.

Wer­bung

Zeitweise hatten die Lufthansa-Aktien so niedrig notiert wie zuletzt Anfang August. Sie rissen zudem mehrere charttechnische Durchschnittslinien für den kurz- bis mittelfristigen Trend.

Schon zu Wochenbeginn hatte die Vorstellung ambitionierter mittelfristiger Ziele den Aktienkurs letztlich kaum gestützt. Mit plus 18,6 Prozent im bisherigen Jahresverlauf steht eine minimal bessere Kursentwicklung zu Buche als beim MDax.

Bei einer Urabstimmung der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) votierte nun eine deutliche Mehrheit für einen Arbeitskampf. Ein konkreter Streikzeitpunkt wurde zunächst nicht genannt. Über das weitere Vorgehen soll die Tarifkommission der Gewerkschaft entscheiden. In der Vergangenheit hatte die Lufthansa bei umfassenden Pilotenstreiks nahezu das komplette Programm im betroffenen Zeitraum abgesagt. Zuletzt hatten die Lufthansa-Piloten im Jahr 2022 für einen Tag gestreikt.

Wer­bung

Im laufenden Tarifkonflikt geht es um die Betriebsrenten. Am Montag hatte zudem der Lufthansa-Vorstand gegenüber Investoren seine Strategie bekräftigt, die kleineren Lufthansa-Flugzeuge und damit auch Piloten-Jobs in andere Flugbetriebe mit deutlich geringeren Lohnkosten zu verlagern. Gegen diese Strategie sperren sich intern die Vereinigung Cockpit ebenso wie die Flugbegleiter-Vertretung Ufo, die ihre Tarifverhandlungen ebenfalls für gescheitert erklärt hat.

Analyst Harry Gowers von der US-Bank JPMorgan hatte in einer am Vorabend erstellten Einschätzung erklärt, er rechne bei der Lufthansa mit einer ein- bis zweijährigen Übergangsphase mit geringen Barmittelzuflüssen. Ähnlich äußerte sich Jaime Rowbotham von Deutsche Bank Research. Ruairi Cullinane von der kanadischen Investmentbank RBC sieht eine "show me story", die Lufthansa müsse ihre Vorhaben also erst unter Beweis stellen. Dabei sieht er gewisse Risiken, dass Verbesserungsmaßnahmen teilweise von neuem Gegenwind weggeblasen werden./gl/la/jha/

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Lufthansa AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Lufthansa AG

DatumRatingAnalyst
11:01Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
09:51Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
09:51Lufthansa Sector PerformRBC Capital Markets
29.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
29.09.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
29.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
09.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
27.08.2025Lufthansa BuyUBS AG
01.08.2025Lufthansa BuyUBS AG
31.07.2025Lufthansa BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
11:01Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
09:51Lufthansa Sector PerformRBC Capital Markets
16.09.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
15.09.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
12.09.2025Lufthansa Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
09:51Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.09.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.09.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.08.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lufthansa AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen