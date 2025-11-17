Lufthansa Aktie News: Lufthansa tendiert am Nachmittag schwächer

Lufthansa im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Lufthansa. Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,8 Prozent auf 7,72 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für die Lufthansa-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 7,72 EUR. Bei 7,67 EUR markierte die Lufthansa-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,85 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 882.169 Lufthansa-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.08.2025 bei 8,39 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,68 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.01.2025 bei 5,52 EUR. Abschläge von 28,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Lufthansa-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,311 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 7,32 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Lufthansa am 30.10.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,81 EUR gegenüber 0,92 EUR im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11,20 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 10,74 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Lufthansa wird am 06.03.2026 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Lufthansa rechnen Experten am 04.03.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Lufthansa im Jahr 2025 1,12 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

