NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BNP Paribas von 86 auf 95 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Dank höherer Gewinnschätzungen hätten die Aktienkurse europäischer Banken weiteres Aufwärtspotenzial, schrieb Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden Sektorbetrachtung. Geopolitische und gesamtwirtschaftliche Unsicherheiten jedoch blieben bestehen, wodurch die Branche angesichts der zuletzt starken Kursentwicklung etwas anfällig für negative Nachrichten sei./la/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 17:31 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 00:45 / EDT

