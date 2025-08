Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag verlustreich

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Boeing. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 220,37 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Boeing nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,7 Prozent auf 220,37 USD. Die Boeing-Aktie gab in der Spitze bis auf 218,74 USD nach. Bei 220,38 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden via New York 187.021 Boeing-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 30.07.2025 auf bis zu 242,59 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Boeing-Aktie 10,08 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 128,92 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,50 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Boeing seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,048 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 240,50 USD.

Am 29.07.2025 legte Boeing die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,92 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -2,33 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 34,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 16,87 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 22,75 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Boeing am 22.10.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Boeing-Anleger Experten zufolge am 05.08.2026 werfen.

2025 dürfte Boeing einen Verlust von -1,904 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

IAG-Aktie tiefer: IAG streicht Flüge wegen Triebwerksproblemen

Juli 2025: So schätzen Experten die Boeing-Aktie ein

Boeing-Aktie in Rot: Boeing steigert Umsatz deutlich - Verlust schrumpft im zweiten Quartal