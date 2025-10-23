Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing gewinnt am Abend an Boden

Boeing im Fokus

Die Aktie von Boeing gehört am Donnerstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 218,66 USD zu.

Um 20:06 Uhr konnte die Aktie von Boeing zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,0 Prozent auf 218,66 USD. Die Boeing-Aktie legte bis auf 219,28 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 216,40 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 331.504 Boeing-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.07.2025 bei 242,59 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Boeing-Aktie derzeit noch 10,94 Prozent Luft nach oben. Bei 128,92 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Boeing-Aktie derzeit noch 41,04 Prozent Luft nach unten.

Boeing-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,048 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 238,83 USD.

Boeing gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,92 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Boeing ein EPS von -2,33 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Boeing 22,75 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 34,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 16,87 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Boeing rechnen Experten am 28.10.2026.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -6,895 USD je Boeing-Aktie.

