DAX fester -- US-Börsen uneins -- Musk erhält Mega-Aktienpaket von Tesla -- EchoStar, AMD, Novo Nordisk, BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, ASML, Munich Re, Porsche, Amazon, Conti, Gold im Fokus
ASML wird wohl Hauptaktionär bei KI-Startup Mistral AI - Aktie steigt deutlich
Nordex-Aktie schwächelt: Konzern erhält Großauftrag aus Portugal
So entwickelt sich Boeing

Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing gibt am Nachmittag ab

08.09.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Boeing gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Boeing-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 228,50 USD.

Boeing Co.
194,86 EUR 1,98 EUR 1,03%
Die Boeing-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 228,50 USD. Zwischenzeitlich weitete die Boeing-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 228,18 USD aus. Mit einem Wert von 232,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 197.953 Boeing-Aktien.

Am 30.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 242,59 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,17 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 128,92 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Boeing-Aktie mit einem Verlust von 43,58 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,048 USD. Im Vorjahr hatte Boeing 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 242,17 USD.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Boeing hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,92 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,33 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 22,75 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Boeing 16,87 Mrd. USD umgesetzt.

Die Boeing-Bilanz für Q3 2025 wird am 22.10.2025 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -1,992 USD je Aktie in den Boeing-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

08:16Boeing BuyUBS AG
25.08.2025Boeing BuyJefferies & Company Inc.
22.08.2025Boeing BuyJefferies & Company Inc.
20.08.2025Boeing BuyJefferies & Company Inc.
13.08.2025Boeing BuyUBS AG
